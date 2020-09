Mariah Carey erinnert sich an Auftritt in “Ellen DeGeneres Show”: “Ich fühlte mich extrem unwohl”

Anzeige

Im Zuge der Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens und eines toxischen Arbeitsverhältnisses bei der “Ellen DeGeneres Show” ist ein Video aus dem Jahr 2008 aufgetaucht, das jetzt für Kritik sorgt. Darin fragt die Moderatorin Ellen DeGeneres die Sängerin Mariah Carey über Schwangerschaftsgerüchte aus. Der Clip ist auf der Website der Show zu sehen. DeGeneres bietet Carey dann scherzhaft ein Glas Sekt an, woraufhin Carey am Glas nippt, aber keinen Schluck nimmt.

Zwölf Jahre später äußert sich die mittlerweile 50-jährige Musikerin im Interview mit der US-Seite “Vulture” zu dem Auftritt: “Ich fühlte mich in diesem Moment extrem unwohl, mehr kann ich nicht sagen. Und es fiel mir wirklich schwer, mit den Folgen fertig zu werden.”

In der Vergangenheit bereits eine Fehlgeburt

So sei sie nicht bereit gewesen, jemandem von der Schwangerschaft zu erzählen, weil sie in der Vergangenheit bereits eine Fehlgeburt erlebt habe. “Ich will niemanden zum Sündenbock machen, aber ich habe diesen Moment nicht genossen”, erzählt Carey weiter. So gebe es Einfühlungsvermögen, “das sich auf diese Momente anwenden ließe und ich gern gespürt hätte”.

Wie die US-Seite “Today” berichtet, war Carey tatsächlich schwanger und erlitt kurze Zeit nach dem Interview tatsächlich eine weitere Fehlgeburt.