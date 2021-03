Boyband mit 40: Marc Terenzi und Jay Khan gründen „Team 5ünf“

Anzeige

Einmal Boyband, immer Boyband – diesem Prinzip folgen Marc Terenzi und Jay Khan mit der Gründung ihrer neuen Band. „Team 5ünf“ will Boygroupklassiker auf deutsch vertonen, wie RTL.de berichtet. Terenzi und Khan, in den 2000er-Jahren mit den Boygroups Natural und US5 bekannt geworden, versuchen sich demnach auch im gesetzteren Alter von 42 respektive 38 Jahren als Boyband.

Einen ersten Vorgeschmack auf ihre neue Musik geben die beiden in einem im Auto aufgenommen Video, in dem sie eine eingedeutschte Version des Take-That-Hits „Back For Good“ vertonen. Der Titel: „Komm zu mir zurück“.

Terenzi und Khan, seit langem befreundet, sind offiziell bisher die einzigen Mitglieder ihrer neuen Band. Ein Duo mit dem Namen „Team 5ünf“ werden sie aber nach RTL-Informationen nicht bleiben. Details über ihr neues Projekt würden sie in den kommenden Tagen bekannt geben, heißt es.