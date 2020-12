Mann von Kamala Harris reicht Rolle als Second Gentleman nicht

Anzeige

Der Ehemann der nächsten US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Doug Emhoff, hat einen neuen Job. Der Anwalt werde nach dem Umzug nach Washington am Jura-Institut der Georgetown University unterrichten, teilte das Team von Harris und dem gewählten Präsidenten Joe Biden am Donnerstag mit.

Emhoff arbeitete bisher in Kalifornien als Anwalt in der Unterhaltungsbranche und hatte zugesagt, seine Arbeit aufzugeben und sich auf seine Pflichten als Second Gentleman im Weißen Haus zu konzentrieren. Er wollte damit auch jeglichem Anschein eines Interessenskonflikt entgegentreten, weil die Kanzlei DLA Piper, für die er tätig war, Lobbyarbeit in Washington betreibt.

Nur Second Gentleman zu sein, war dem 56-jährigen Emhoff dann aber offenbar doch zu wenig. Als Gastreferent an der Georgetown University soll er im kommenden Semester einen Kurs über Streitfälle aus der Unterhaltungsbranche halten. Gleichzeitig arbeite er aber an Projekten, die er als Partner von Harris für die Regierung vorantreiben wolle, hieß es vom Harris-Biden-Team.