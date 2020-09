Mandy Capristo über ihre Depressionen: “Ich war permanent sehr traurig”

Anzeige

Die Sängerin Mandy Capristo (Monrose) litt unter Depressionen. Medialer Dauerdruck hätte ihrer mentalen Gesundheit zugesetzt. “Ich war permanent sehr traurig. Ich hatte keine Energie mehr und war oft müde,” sagte die 30-Jährige der “Bild”-Zeitung.

Ihr ständiges Stehen im Rampenlicht führte dazu, dass sie das Gefühl hatte, keine Momente mehr für sich zu haben. “Ich saß im Hotel und habe Mädels beneidet, die einfach kurz mit ihrer Mama zu Ikea gehen konnten. Ich wollte einfach nur mit meinem Freund ins Kino gehen", sagte Capristo der Boulevardzeitung.

Sie von hetzte von Konzert zu PR-Termin, das Normalste der Welt sei für sie unerreichbar gewesen. Sie sei in dieser Zeit zu einem „Roboter“ geworden und aus Selbstschutz in eine Rolle geschlüpft. “Eigenschaften meiner Persönlichkeit, dass ich Menschen liebe, offene Gespräche zu führen – es war alles weg”, so Capristo.

Capristo blieb auch in persönlicher Krise immer positiv

Als sie erste Anzeichen einer leichten Depression verspürte, habe sie gemerkt, dass das nicht ihr eigentliches Wesen sei. Sie habe keine Platten mehr aufnehmen können, weil sie nicht von ihrer Trauer erzählen wollte.

Aus eigener Kraft hätte sie schließlich diese Phase überwunden. Auch als es ihr seelisch sehr schlecht ging, habe sie versucht, immer positiv zu bleiben und dadurch wieder neue Energie erlangt. Ihr Rat an jeden, der Ähnliches durchmache: “Nimm es selbst in die Hand.”

Sängerin veröffentlicht diesen Freitag mit “13 Schritte” ihre erste deutsche Single

Mandy Capristo änderte ihr Leben, indem sie sich den kleinen Dingen zuwendete, die sie glücklich machten. Dazu hätten Waldspaziergänge, Currywurst mit Freunden und ohne Make-up für die Tür zu gehen gehört. “Ich habe das Designer-Kleid gegen den Mickey-Mouse-Schlafanzug getauscht. Die echten Dinge halt. Ich wollte nicht mehr schön gemacht werden,” so die 30-Jährige gegenüber „Bild“.

Capristo bringt an diesem Freitag mit “13 Schritte” ihre erste deutsche Single heraus. Bekannt wurde die Popsängerin im Jahr 2006 durch die Castingband Monrose, 2015 war sie Jury-Mitglied bei “Deutschland sucht den Superstar”. Im Bühnen-Musical von “Aladdin” spielte Capristo 2018 Prinzessin Jasmin.