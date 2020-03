Maite Kelly: Ihr Glaube hilft ihr in der Coronakrise

Anzeige

Anzeige

Sängerin Maite Kelly (40, „Heute Nacht für immer“) findet während der Coronakrise nach eigenen Angaben Halt in ihrem Glauben. „In den letzten Tagen las ich für meine Gebete immer wieder die Geschichte Moses - auch da werden die Menschen von Pest und Unwettern überrollt. Die Menschen, die zusammen- und die innehielten, überlebten auch diese Herausforderung“, schrieb sie in einem Instagram-Post am Mittwoch.

„Was haben wir Menschen für Verheerendes überstanden!? Und auf alles war Nächstenliebe die einzige Antwort“, schreibt sie weiter, “jeder Mensch ist eine Perle der großen Menschenkette.” Lange sei es nicht mehr so global spürbar gewesen, dass alle Teil eines Ganzen seien. Sie dankte den wichtigsten Helfern der Krise, wie Ärzten und Wissenschaftlern, für ihre gute Arbeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Maite Kelly war Mitglied der Familienband die „Kelly-Family“. Seit 2007 ist sie auch als Solokünstlerin unterwegs. 2011 gewann sie die beliebte Tanzshow “Let’s Dance” (RTL).

Video Ein Land unter Quarantäne 2:04 min Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in Italien voll im Griff. © Reuters

RND/dpa/ros