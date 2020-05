Madonna fühlt sich nach vermutlicher Corona-Infektion angstfrei

Anzeige

Anzeige

Madonna hat keine Angst mehr, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Die 61-jährige Sängerin berichtet auf Instagram, dass sie immun sein könnte: „Ich habe neulich einen Test gemacht und so herausgefunden, dass ich Antikörper in mir trage“, heißt es dort. Das könnte ein Beleg dafür sein, dass die Diva sich in der Vergangenheit bereits mit dem Virus angesteckt hat und die Infektion ohne große Symptome überstanden hat.

In ihrem „Film Noir“-ähnlichen „Quarantäne-Tagebuch Nr. 14“ auf Instagram erzählt sie weiter, dass sie unbedingt wieder vor die Tür gehen will. Sie verabschiedet sich von ihren Fans mit: „Hier ist die gute Nachricht: Morgen wir ein anderer Tag. Und ich werde aufwachen und mich total anders fühlen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/sin