“Kevin allein zu Haus”-Darsteller erinnert mit Atemschutzmaske an Film

Anzeige

Anzeige

Jeder erinnert sich an an die Werbeplakate von „Kevin allein zu Haus“: Der kleine Kevin legt sich die Hände auf die Wangen, schaut in den Spiegel und schreit. Die Szene kommt auch im Film vor und ging in die Weihnachtsfilm-Geschichte ein.

Hauptdarsteller Macaulay Culkin erinnert seine Fans nun mit einer besonderen Kevin-Maske an das Tragen eines Mundschutzes in Corona-Zeiten.

„Ich bleibe Covid-sicher“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auf Twitter teilt der mittlerweile 40-Jährige ein Foto mit seiner Maske, die die Schrei-Szene des Klassikers darstellt. „Ich bleibe Covid-sicher und trage die abgezogene Haut meines jüngeren Ichs. Vergiss nicht, deine Masken zu tragen, Kinder“, schreibt Culkin in seinem Beitrag.

Film ist schon 30 Jahre alt

Anzeige

Die Veröffentlichung von „Kevin allein zu Haus" ist schon 30 Jahre her. Darin geht es um den jungen Kevin, dessen Familie ohne ihn in den Weihnachtsurlaub aufbricht. Die Eltern bemerken sein Fehlen und reisen zurück – in der Zwischenzeit muss Kevin sein Zuhause vor Einbrechern beschützen und lässt sich dabei so manche Tricks einfallen.

Die Geschichte war ein Riesen-Erfolg und spielte weltweit umgerechnet mehr als 405 Millionen Euro ein. Es folgten vier Fortsetzungen, darunter auch „Kevin allein in New York“ (1992) und „Wieder allein zu Haus“ (1997).