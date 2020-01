Lungenfibrose: So geht es Kronprinzessin Mette-Marit heute

Anzeige

Oslo. Es war im Oktober 2018, als die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit in die Öffentlichkeit ging mit einer Nachricht, die ihr Land schockierte: Die 45-Jährige leidet an Lungenfibrose, einer unheilbaren Erkrankung, bei der die Lungen vernarben und das Atmen schwerer fällt. Deshalb, kündigte sie damals an, müsse sie künftig gesundheitlich kürzer treten.

So schlecht findet Mette-Marit das aber offenbar gar nicht, zumindest, wenn sie gute Tage hat. Im alljährlichen Rückblick "Das Jahr mit der Königsfamilie" auf dem TV-Kanal "NRK" sprach sie über ihr heutiges Leben, dass so anders sei als zuvor. "Ich habe die Möglichkeiten bekommen, ein entschleunigteres Leben zu leben. Das ist gut", sagt sie und lächelt dabei. Das Interview wurde im Oktober anlässlich der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet - ein Herzensprojekt für die Kronprinzessin.

Derzeit keine Interviews - wegen des Gesundheitszustandes der Kronprinzessin

Eigentlich wird die Königsfamilie für das TV-Format, das traditionell am Anfang eines neuen Jahres ausgestrahlt wird, gesondert interviewt. Dieses Jahr war es allerdings anders - das übliche Interview fiel aus, als Grund gab der Palast den Gesundheitszustand der Kronprinzessin an. Auf den offiziellen Weihnachtsfotos des Königshauses, die am 16. Dezember entstanden sind, sieht Mette-Marit allerdings fit aus.

Im Oktober zeigte sie sich mit ihrer Gesundheit versöhnt. Es sei zwar anstrengend, seinen Gesundheitszustand derart öffentlich zu thematisieren und zu bemerken, wie sie ständig angeschaut werde, "aber ich kann meinen Alltag jetzt anders angehen als zuvor und das ist sehr gut für mich. Das ist das, was gut daran ist, krank zu sein, ich darf meine Tage von meinem Gesundheitszustand abhängig machen."

Sie liest viel und geht alles langsamer an, geht bummeln und spazieren. "Das ist ein Leben, das mir sehr gut gefällt", sagt die Dreifach-Mama. Deshalb war es ihr auch ein Anliegen, persönlich nach Frankfurt zu reisen, als Norwegen das Gastland der Buchmesse war. Dort stand sie sogar auf der Bühne und las Gedichte vor. Literatur spielte immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben. "Das war ein ganz großer Spaß, wir leben im Goldenen Zeitalter der Literatur", sagte sie. Fast die gesamte Tour hielt sie gesundheitlich durch, wollte sich das Event des Jahres nicht durch ihre Krankheit ruinieren lassen, heißt es in der Doku.

Öffentliche Auftritte hat die Kronprinzessin kaum noch

Öffentliche Termine hat sie kaum mehr, auch wenn es zuletzt durch die Buchmesse, die Verleihung des Friedensnobelpreises an Abiy Ahmed Ali, die norwegische Fußballmeisterschaft und die Beerdigung ihres ehemaligen Schwagers Ari Behn mehrere Anlässe gab. Zwei Auftritte außer der Buchmesse nennt die Doku. So begleitete sie ihren Mann auf einer dreitägigen Reise durch verschiedene Ecken in Oppland - doch gönnte sich immer wieder Pausen aufgrund ihrer Krankheit. Ein Treffen mit Kindern auf dem Aussichtspunkt "Snohetta" ließ sie sich nicht nehmen - und naschte sogar Schokolade, die sie von den Kindern geschenkt bekam, ebenso packte sie beim Großreinemachen einer Hütte selbst mit an.

Den größten Auftritt hatte Mette-Marit im vergangenen Jahr bei der Konfirmation ihrer Tochter Ingrid-Alexandra. Als die Kronprinzessin zusammen mit ihrem Mann Haakon nach dem Mittagessen im Schloss eine Rede für ihre 15-jährige Tochter hielt, musste sie immer wieder weinen. "Ich bin so dankbar, dass ich deine Mama sein darf", begann sie und bezeichnete ihre Tochter als großes Geschenk in ihrem Leben. "Du bist hast so viel Fantasie, bist lustig, verschmitzt und einzigartig. Und klug."

Weniger schön war das Ende des Jahres für die Kronprinzessin. So kam heraus, dass sie mehrfach Kontakt zu Jeffrey Epstein gehabt hat. Sie entschuldigte sich öffentlich für die Treffen mit dem toten Sexstraftäter 2011 und 2013 und sagte, sie hätte seinen Background besser checken müssen. Auch im britischen Königshaus löste der Fall des Multimillionärs Epstein einen Skandal aus - um Prinz Andrew.

