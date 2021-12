Nach Vorwürfen und Rückzug: Luke Mockridge geht 2022 wieder auf Tour

Anzeige

Comedian Luke Mockridge kehrt nach einer Pause zurück auf die Bühne. Das geht aus einer Meldung vom Donnerstagabend auf der Website des 32-Jährigen hervor. Zudem kündigte er es in einem Video auf seinem Instagram-Account an. Demnach wird Mockridge 2022 mit seinem Programm „Luke Mockridge – Welcome back to Luckyland“ auf Tour gehen. Beim Ticketanbieter Eventim sind Karten für die Auftritte ab dem 26. März in Frankfurt buchbar.

Um den Comedian war es zuletzt ruhig geworden, nachdem seine Ex-Freundin ihm versuchte Vergewaltigung vorgeworfen hatte. Während sich Mockridge zunächst nicht zu den Vorwürfen äußerte, wendete er sich im August dann doch an die Öffentlichkeit. Er wies die Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Dennoch zog er sich dann, auch wegen des ihm entgegenschlagenden Hasses, wie er sagte, zurück. Und trat danach nicht mehr auf.