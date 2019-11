Luke Mockridge bei Aufzeichnung von Sat.1-Show “Catch!” schwer gestürzt

Anzeige

Köln. Bei der Aufzeichnung zum Europa-Special der Sat.1-Fang-Show „Catch!“ hat sich Ideengeber und Kandidat Luke Mockridge verletzt. Der Comedian und Sänger stürzte am Sonntag während der Show in den MMC-Studios in Köln und schrie vor Schmerzen. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wurde der 30-Jährige mit Sichtschutz vor den Blicken der Zuschauer geschützt.

Brainpool-Pressesprecher André Piefenbrink bestätigt den Vorfall und sagte zum RND: „Es gibt den Verdacht auf einen Muskelbündelriss.“ Bereits am Freitagabend hatte sich Schlagersängerin Vanessa Mai ebenfalls während der Aufzeichnung von „Catch!“ verletzt. Sie war mit dem rechten Fuß umgeknickt, musste vor Ort ärztlich versorgt werden, wie „Bild“ berichtete.

Am Dienstag soll der zweite Teil seiner Live-Tour „Welcome to Luckyland“ in Kempten im Allgäu starten. Ob der Comedian trotz Schmerzen auf der Bühne stehen kann, ist unklar.

RND/mat