Luca Hänni und Christina Luft total verliebt auf Instagram: “Genau da, wo ich hingehöre”

Sie lernten sich als Tanzpartner bei der RTL-Show “Let´s Dance” kennen – und lieben. Nach dem Finale kamen sich Sänger Luca Hänni (25) und die Profi-Tänzerin Christina Luft (30) näher und sind seitdem ein Paar. Dass die Drittplatzierten der diesjährigen Staffel der Tanzshow noch immer wie am ersten Tag verliebt sind, zeigen sie auf Instagram.

Am Montagabend postete Luca Hänni ein Kussfoto von sich und seiner Christina. “Bei dir bin ich genau da wo ich hingehöre”, schreibt der 25-Jährige und fügt glückliche Emojis hinzu. Auch Christina Luft lässt ihre Follower auf Instagram an ihrer glücklichen Beziehung teilhaben. Zu einem Schnappschuss, den sie ebenfalls am Montag veröffentlichte, schreibt die 30-Jährige: “So tanzt ihre Seele, wenn er sie anlächelt.”

“Dann hat’s irgendwie gefunkt”

Dass die beiden einmal ein Paar werden, wussten sie allerdings nicht auf den ersten Blick. Ihre Liebe begann laut eigener Aussage erst nach “Let´s Dance” zu wachsen: "Danach hatten wir mal Zeit uns öfter zu sehen und hatten auch das eine oder andere Projekt und da war auch mal Zeit ohne Arbeit und Stress und dann hat’s irgendwie gefunkt”, erklärte Christina Luft, als sie die Beziehung offiziell machten.

Wenig später gönnte sich das Paar erst einmal eine Auszeit am Oeschinensee in der Schweiz. Aus dem Urlaub veröffentlichten die Luca Hänni und Christina Luft auch ihr ersten Kussfoto.