Loveparade-Gründer Dr. Motte hört keine Grillen mehr zirpen

Berlin. Der Berliner DJ Dr. Motte (bürgerlich: Matthias Roeingh) hört nach Jahrzehnten voller Techno-Partys nicht mehr alles. “Meine Frau Ellen scherzt immer: “Hörst du die Grillen zirpen?” Das kann ich leider nicht, weil ich keine feinen Frequenzen mehr wahrnehme”, sagte der Gründer der Loveparade der “Bild am Sonntag”. Ansonsten gehe es den Ohren aber gut. Am kommenden Donnerstag wird der Künstler 60 Jahre alt. Anfang des Jahres hatte er eine Spendensammel-Aktion angekündigt, um erneut eine Loveparade in Berlin zu organisieren.

Trotz seiner jahrzehntelangen Aktivität als Künstler und Musiker könne Dr. Motte nicht von seiner potenziellen Rente leben. "Aktuell würde ich 120 Euro Rente bekommen", sagte er. Weil aufgrund der Corona-Krise alle Veranstaltungen bis Ende 2020 auf das kommende Jahr verschoben worden seien, habe er derzeit keine Einnahmen. "Es wäre schön, wenn ich meine Lebensversicherung, die 2021 ausläuft, nicht für den normalen Lebensunterhalt verbrauchen müsste."