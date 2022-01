US-Comedian Louie Anderson mit 68 Jahren an Krebs gestorben

Anzeige

Anzeige

Der US-Comedian und Schauspieler Louie Anderson ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 68 Jahren an Komplikationen in Zusammenhang mit einer Blutkrebserkrankung, wie sein Agent Glenn Schwartz US-Medien bestätigte.

Seine größten Erfolge feierte Anderson mit seiner Rolle in der Dramedyserie „Baskets“, für die er drei Mal in Folge für einen Emmy nominiert war. 2016 gewann er den Preis als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie.

Bekannt war Anderson, der sein TV-Debüt 1984 in der „Tonight Show“ gegeben hatte, auch als Schöpfer und Produzent der Cartoonserie „Life with Louie“, in der er einer Figur, die auf seinen Kindheitserlebnissen beruht, auch seine Stimme lieh.

Von 1999 bis 2002 moderierte er außerdem die Spielshow „Family Feud“, in Deutschland unter dem Titel „Familien-Duell“ bekannt. Anderson wirkte außerdem in Filmen wie „Ferris macht blau“ und „Der Prinz aus Zamunda“ mit - seine letzte Rolle hatte er in der Fortsetzung der Hitkomödie mit Eddy Murphy.