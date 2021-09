London ehrt Prinzessin Diana mit Gedenktafel an einstiger Wohnung

Anzeige

London. London ehrt die verstorbene Prinzessin Diana endlich mit einer blauen Gedenktafel an ihrer ehemaligen Wohnung in der Nähe der schicken King‘s Road. Virgina Clark, eine ihrer ehemaligen Mitbewohnerinnen, enthüllte die sogenannte English-Heritage-Gedenktafel am Mittwoch. Diana lebte zwei Jahre unter der Adresse 60 Coleherne Court, bevor sie Prinz Charles heiratete und ihr Leben im Licht der Öffentlichkeit begann.

Die Wohnung markierte für Diana den Start in ein neues Leben. Sie zog mit 18 in die Hauptstadt und teilte sich die Wohnung von 1979 bis 1981 mit mehreren Freundinnen. Dort lebte sie auch, als sie sich mit Charles zu treffen begann. „Das waren glückliche Tage für uns alle. Die Wohnung war immer voller Lachen“, sagte Mitbewohnerin Clark. „Diana brach dann auf, um so viel für so viele zu werden. Es ist wunderbar, dass auf diese Weise ihres Erbes gedacht wird.“

Andrew Morton beschrieb in seinem Bestseller „Diana, In Her Own Words“ die Jahre in der Wohnung als die glücklichste Zeit ihres Lebens.

Das bekannte Programm der blauen Gedenktafeln begann vor mehr als 150 Jahren. Die Tafeln erinnern an Menschen, die etwas während ihres Lebens in London erreicht und London zu ihrem zuhause gemacht haben. Es gibt mehr als 900 offizielle Gedenktafeln in der Hauptstadt.