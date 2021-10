Papst Franziskus: „Lionel Messi, lieber Bruder, ich danke dir für das Trikot“

Anzeige

Rom/Paris. Papst Franziskus hat sich bei dem argentinischen Fußballstar Lionel Messi für ein Trikot des Vereins Paris Saint-Germain bedankt. „Lionel Messi, lieber Bruder, ich danke dir für das Trikot und die Widmung“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einem am Freitag von der argentinischen Nachrichtenagentur Télam veröffentlichten Video. „Danke dafür, dass du auf dem Boden geblieben bist. Bleibe so. Gott segne dich, du kannst immer auf mich zählen.“

Widmung: „Für Franziskus mit viel Liebe“

Der französische Premierminister Jean Castex hatten dem Papst das Trikot von Messis neuem Verein mit der Rückennummer 30 bei einem Besuch im Vatikan übergeben. Der Starstürmer hatte darauf geschrieben: „Für Franziskus mit viel Liebe.“ Während seiner Zeit beim FC Barcelona hatte Messi dem Papst bereits mehrere Trikots des katalanischen Clubs geschenkt. Papst Franziskus gilt als großer Fußballfan. Der Lieblingsverein des Argentiniers ist San Lorenzo aus Buenos Aires.