Linda Zervakis über Schichtdienste: „Hat mein Kreislauf nicht mehr gut mitgemacht“

Unterföhring. Fast 20 Jahre hat Linda Zervakis im Schichtdienst bei verschiedenen Arbeitgebern gearbeitet. Ab Montag hat die 46-Jährige nun einen neuen Job: Sie moderiert an der Seite von Matthias Opdenhövel „Zervakis & Opdenhövel. Live“ bei ProSieben.

Doch das regelmäßige Arbeiten in der Nacht und am Wochenende beschäftigt Zervakis auch heute noch, Monate nach ihrem Ausstieg bei der „Tagesschau“, wie sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erzählt: „Ich habe fast 20 Jahre im Schichtdienst gearbeitet und wache manchmal immer noch nachts auf und denke: ‚Oh Gott, müsste ich jetzt beim Morgenmagazin sein?‘“, sagte die Moderatorin dem RND. Manchmal frage sie sich immer noch tagsüber, ob sie abends noch in den Sender müsse: „Das bekommt man so schnell nicht raus.“

„Wollte lieber gar nicht hören, was ich meinem Körper antue“

Ihr sei schon länger klar gewesen, dass sie nicht ihr Leben lang im Schichtdienst arbeiten wolle. „Auch, weil ich gemerkt habe, dass mein Kreislauf das nicht mehr gut mitmacht“, sagte Zervakis. „Immer wenn im Fernsehen irgendetwas lief über Schlaflabore und welchen Einfluss Schichtdienste auf den Körper haben, habe ich weggeschaltet - ich wollte lieber gar nicht hören, was ich meinem Körper antue.“

Zervakis ist von der ARD zu ProSieben gewechselt. Sie hatte seit 2010 zum Team der Sprecherinnen und Sprecher der „Tagesschau“ gehört, seit 2013 war sie auch in der Hauptausgabe ab 20 Uhr zu sehen. Bei ProSieben moderiert sie künftig mit ihrem Kollegen Matthias Opdenhövel das wöchentliche Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“.