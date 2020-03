„Let’s Dance“-Star Luca Hänni und Michèle Affolter haben sich getrennt.

Anzeige

Bei “Let’s Dance” ist er zurzeit einer der Stars auf dem Parkett - privat läuft es bei Luca Hänni nicht so gut: Der 25-Jährige hat sich von seiner Freundin Michèle Affolter getrennt. Das gab Hänni selbst bei Instagram bekannt.

“Das hier ist eine wahnsinns Frau und hat nur das beste verdient, es tut mir leid, dass ich mich erstmal selber finden muss und mich auf mich konzentriere”, schreibt Hänni zu einem Foto bei Instagram, das ihn und Michèle Affolter zeigt.

Luca Hänni: “Danke allen, denen wir wirklich wichtig sind”

Wie das Schweizer Nachrichtenportal “20 Minuten” berichtet, veröffentlichte auch Michèle Affolter einen längeren Instagram-Post, inzwischen ist ihr Account aber auf privat gestellt. Dort soll sie geschrieben haben: “Dieser Mensch hier ist jemand ganz Besonderes für mich. Ich empfinde so viel Liebe und Respekt für ihn, das wird niemand jemals ganz verstehen können. Ich versuche, ihn so gut wie möglich zu unterstützen. Statt darüber nachzudenken, warum wir tun, was wir tun – oder eben nicht: Zwischen zwei Menschen kann viel mehr als nur Liebe sein und nur diese beiden können das vollständig verstehen. Danke allen, denen wir wirklich wichtig sind und dass ihr unsere Privatsphäre respektiert.”

Anfang 2019 hatte Luca Hänni seine Beziehung zu Michèle Affolter öffentlich gemacht.