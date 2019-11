“Let’s Dance”-Juror Joachim Llambi sorgt mit Wut-Post für Wirbel

Anzeige

Frankfurt. Man kennt ihn als knallharten Juror in der Tanzshow "Let's Dance" (RTL), denn Joachim Llambi (55) ist ein Freund des perfekten Auftritts. Nun hat er abermals deutliche Worte gefunden. Adressaten waren aber nicht etwa tanzende Schauspieler, Musiker oder Moderatoren, sondern die Deutsche Bahn, die Grünen und konkret der Grünen-Politiker Robert Habeck (50).

Illustriert mit zwei Fotos, die einen übervollen Bahnsteig und einen ebensolchen Zug von innen zeigen, lässt er seiner Wut auf Instagram freien Lauf: "Der größte Misthaufen Deutschlands: DBPersonenverkehr. Vielen Dank an Super Robert Habeck , die Grünen von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber die Klappe aufmachen... alles auf die Bahn verlagern, super Idee", schreibt Llambi und fordert: "Herr Habeck verschwinden Sie aus der Politik und werden Sie am besten DB Zugführer!!!!!" Mit einem Hashtag verleiht er der Aussage nochmal Nachdruck: "#keinewerbungsondernwahrheit".

Joachim Llambi ist bekanntlich keiner, der um Zustimmung heischt. Die Heftigkeit dieses Posts überrascht dann aber doch auch einige Fans des ehemaligen Tanzprofis. Entsprechend reagieren sie in den Kommentaren: "Lieber Herr Llambi, ich bin über Ihre 'Pöbel Kultur' mehr als überrascht. Das Sie Kritik üben, kann ich sehr gut verstehen, auch dass Sie nicht mit allen Entscheidungen unserer Amtsträger einverstanden sind. Aber Äußerungen auf diesem Niveau, Herr Llambi, stehen Ihnen überhaupt nicht und machen Sie unsympathisch", kritisiert eine Followerin.

Ein anderer Follower fragt etwas süffisant: "Herr Lambi, das hätte ich von ihnen nicht gedacht. So ein unreflektierter Kommentar. Haben Sie ihren VIP Sitzplatz nicht bekommen?" Darauf bekommt er sogar eine Antwort: "Den brauche ich nicht, ich möchte nur eine ordentliche Leistung bekommen. Das ist nicht passiert...", schreibt Llambi.

"Robert Habeck hat von der kompletten Wirtschaft null Ahnung"

Auf das Politiker-Bashing von Joachim Llambi gehen einige User ebenfalls inhaltlich ein und bei einem Kommentar entfacht sich sogar eine kleine Diskussion: "Hm... Robert Habeck hat aber beim Thema Verlagerung auf die Bahn auch gesagt, dass es dazu mehr Investitionen bedarf und diese würden mit Grün [...] kommen... Das war der Fehler der letzten Jahrzehnte, Privatisierung der Bahn, dass wir jetzt diese Probleme haben. Robert Habeck hat das schon ziemlich exakt formuliert", nimmt diese Followerin den Politiker in Schutz.

Darauf Llambi: "Ein Schwätzer halt". Die Userin hakt nach: "Schon mal persönlich getroffen?" Darauf kontert Llambi: "Nein, aber da spreche ich lieber mit Herrn Merz oder Herrn Lindner über solche Themen, die haben wenigstens Ahnung davon." Und es geht noch wütender. Eine Userin: "Ah ja! Konstruktive Kritik??" Joachim Llambi antwortet: "Ich habe das mit der Verlagerung auf die Bahn nicht ins Spiel gebracht. Robert Habeck hat von der kompletten Wirtschaft null !!! Ahnung. Bäume pflanzen geht wahrscheinlich und das war es ... peinlicher Typ", so der TV-Star. Eine Antwort folgt prompt: "Die Frage ist nur, wer hier gerade peinlich ist...."

Andere User unterstützen den Tanz-Experten

Doch Joachim Llambi erntet für seine Meinung auch viel Zustimmung. "Auf den Punkt gebracht!!!", "Respekt" oder "Sehr gutes Statement!" sowie "Thank you for travelling with Deutsche Bahn! Nicht. Ich hasse es" oder "Sie sagen es. Chapeau" und "Solche Zustände kenne ich leider auch. Unzumutbar sowas! Bitte nutzen Sie Ihre Möglichkeiten in der Öffentlichkeit, sonst ändert sich nie etwas. Danke!" ist in den Kommentaren zu lesen. Wieder andere Follower versuchen dagegen, alles etwas zu relativieren: "Willkommen in meinem Leben. Es gibt Schlimmeres".

RND/ili/spot