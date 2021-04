„Let’s Dance“-Baby: Isabel Edvardsson ist wieder Mutter geworden

Anzeige

Es gibt ein neues „Let’s Dance“-Baby: Isabel Edvardsson, die normalerweise an der RTL-Tanzshow als Profitänzerin teilnimmt, in der aktuellen Staffel aber wegen der Schwangerschaft pausiert, ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das teilt die 38-Jährige auf Instagram mit.

„Ein Wunder. Das absolut größte Glück auf Erden. Unser kleiner Prinz ist jetzt da … wir sind überglücklich und so dankbar!“, schreibt Edvardsson dort auf ihrem verifizierten Account und verrät damit auch, dass es ein Junge ist.

Das Bild zeigt die Hand des Neugeborenen in ihrer. „Seit ein paar Tagen hat er nun unsere Welt noch schöner gemacht“, so Edvardsson. Die Familie genieße nun die Zeit zu viert. „Zu viert! Wahnsinn! Ich kann es kaum glauben und liebe ihn so so so sehr …!“, zeigt die Tänzerin sich überwältigt.