Vom Schauspieler zum Influencer: Leslie Jordan ist mit 65 Jahren ein Instagram-Star

US-Schauspieler Leslie Jordan ist im Alter von 65 Jahren das gelungen, wovon mittlerweile viele träumen: Er begeistert rund 5,6 Millionen Follower bei Instagram mit seinen humorvollen Videos. Dass er einmal ein Instagram-Star werden könnte, habe der „Will & Grace“-Darsteller nicht für möglich gehalten. „Wer hätte gedacht, dass ich mit 65 zum Instagram-Experten werde?“, sagte er in einem Interview mit der „Los Angeles Times“. Sein Erfolg habe ihn positiv überrascht.

Leslie Jordans Videos erheitern Menschen während Pandemie

Dabei sei Leslie Jordan gar nicht selbst auf die Idee gekommen, sich ein Profil zu erstellen. Stattdessen habe eine Freundin, die zu der Zeit bei dem amerikanischen Fernsehsender Fox arbeitete, ihn dazu ermutigt, all die lustigen Dinge zu posten, die er immer sagt. „Ich dachte, sie meinte diese kleinen gelben Post-It-Zettel“, erklärte Jordan der „Los Angeles Times“. Nachdem er aber daraufhin die ersten Videos auf Instagram geteilt hatte, habe er schnell viele Zuschauer auf der Plattform erreicht.

Mittlerweile werden seine Beiträge hunderttausendfach geklickt. Vor allem während der Corona-Pandemie habe er mit seinen witzigen Videos zu leichten Themen viele Menschen unterhalten. „Letztens hat mich eine Frau im Supermarkt angehalten und meinte zu mir: ‚Deine Videos haben mich durch die Pandemie gebracht. Ich saß zu Hause mit meinen Kindern fest und habe gedacht, ich werde verrückt. Aber dann habe ich mir immer deine Videos angesehen‘“, berichtete Jordan der „Los Angeles Times“.

In seinen Posts erzählt Jordan regelmäßig mit einem Kissen auf dem Schoß von kuriosen Geschichten, die er erlebt hat, oder tanzt mit Katzen im Arm oder zu Aerobic-Videos für seine Fans. Dabei nimmt sich der 65-Jährige selbst nicht allzu ernst, wie er in einem aktuellen Clip beweist, bei dem er Apple aufs Korn nimmt.

Leslie Jordan wurde vor allem durch seine Rolle in der Fernsehserie „Will & Grace“ bekannt, für die er 2006 mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde. Außerdem veröffentlichte er mehrere Bücher, darunter auch die Biographie „My Trip Down the Pink Carpet“. Als nächstes ist der 65-Jährige in der Serie „Call Me Kat“ an der Seite von „The Big Bang Theory“-Star Mayim Bialik zu sehen sein.