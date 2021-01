Leni Klum postet Foto mit unreiner Haut - und wird dafür gefeiert

Anzeige

Bisher hat sich Heidi Klums Tochter Leni in den sozialen Medien von ihrer perfekten Seite gezeigt. Doch nun postete die 16-Jährige einen Schnappschuss von ihrem Gesicht, auf dem mehrere Pickel zu sehen sind. Dazu schrieb sie: „Meine Haut an einem schlechten Tag.“ Dazu setzte sie den Hashtag #nomakeup.

Bei ihren rund 540.000 Fans bei Instagram kommt das Foto super an. Auch deutsche Influencer wie Diana zur Löwen begrüßen den nicht bearbeiteten Schnappschuss, „Danke dafür, dass Du echt bist“, kommentierte zur Löwen.

Leni, die in Amerika aufwuchs, befindet sich aktuell in Berlin, weil ihre Mutter die aktuelle Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ coronabedingt in Deutschland dreht.