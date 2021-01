Leni Klum eröffnet die Berliner Fashion Week

Anzeige

Berlin. Bis vor Kurzem hat Heidi Klum ihre Tochter Leni Klum (16) noch aus der Öffentlichkeit gehalten. Doch das ist anders, seitdem die Modeltochter mit ihrer Mutter auf dem Cover der Januarausgabe der „Vogue“ zu sehen war. Sie will nun auch Model werden - und ein erster, großer Erfolg ist schon zu verzeichnen. Leni Klum eröffnet an diesem Montagabend (18. Januar) die Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Das verrät die stolze Mutter Heidi Klum in ihrer Instagram-Story. Zu einem Bild ihrer Tochter in einem pinken Mantel schreibt sie: „Ratet mal, wer die Berliner Fashion Week eröffnen wird?“

Wegen der Corona-Pandemie findet die Berlin Fashion Week in diesem Jahr digital statt mit Zuschauern vor Ort statt. Erstes Videomaterial von Leni Klum gibt es bereit auf einem offiziell zur Fashion Week gehörenden Instagram-Kanal zu sehen.

Leni Klum stolz auf diesen großen Job

Und auch Leni Klum hat auf ihrem eigenen Kanal bereits stolz zwei Bilder gepostet und dazu geschrieben: „Meine erster Job für die Mercedes-Benz Fashion Week“.

Zu sehen ist sie einmal in schwarzem Mantel und mit schwarzem Hut und einmal in dem bereits von Heidi Klum geteilten Outfit mit pinkem Mantel.