Leni Klum: Das wissen wir über die Tochter von Heidi

Wird Leni Klum (16) die neue Heidi Klum (47)? Die Tochter des bekannten Topmodels hat es nun gemeinsam mit ihrer Mutter auf das Cover der neuen „Vogue“ geschafft. Und will beruflich in die Fußstapfen ihrer Mama treten und ebenfalls Model werden.

Heidi Klum (l.), Model und TV-Moderatorin, und ihre Tochter Leni sind auf dem Cover der Januar-/Februar-Ausgabe der deutschen „Vogue“ zu sehen. © Quelle: Chris Colls für VOGUE Deutschla

Bis dahin hatte Heidi Klum ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten – keine Bilder auf Instagram, keine Infos, die Privatsphäre ihrer Sprösslinge ist ihr heilig. Doch Leni Klum, die mit vollem Namen übrigens Leni Olumi Klum heißt, ist nun alt genug, selbst zu entscheiden. Und sie möchte gern in die Öffentlichkeit: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich es selbst als Model versuchen würde“, sagte sie der „Vogue“.

Demnach sei das erste Modelangebot bei Leni schon eingegangen, als sie erst zwölf oder 13 Jahre alt war. „Damals habe ich Mama angebettelt, aber keine Chance! Inzwischen verstehe ich, dass es zu früh gewesen wäre“, zeigt das Nachwuchsmodel sich einsichtig. Doch jetzt, wo sie alt genug ist, hat sie große Pläne – und schließt laut Aussagen gegenüber der „Vogue“ auch nicht aus, dass es mal eine TV-Show namens „Germany’s Next Topmodel by Leni Klum“ geben könnte. So ist sie aktuell auch bei den Dreharbeiten von „GNTM“ dabei. Die nächsten Jahre wolle sie nun aber erst mal Erfahrungen sammeln.

Leni Klum bei Dreharbeiten von „GNTM“ dabei

Doch was ist bisher über Heidi Klums ambitionierte Tochter bekannt? Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Sie stammt aus der Beziehung zwischen Heidi Klum und Flavio Briatore. Normalerweise lebt Leni Klum mit ihrer Mutter und dem Rest der Familie in Los Angeles, wo sie auch einen Freund hat. Doch aktuell hält sich die Familie wegen der Dreharbeiten für „GNTM“ in Berlin auf. Auf Instagram ist sie unter dem offiziellen Account @leniklum zu finden – und hat dort bereits stolze 283.000 Abonnenten (Stand: 11.12.2020).

Ihre Modelpläne sind nicht neu: Leni wollte in diesem Punkt schon immer ihrer Mutter nacheifern, wie sie der „Vogue“ erzählt. Auch wenn sie Mama Klum nicht immer für cool hält: „So, wie du dich benimmst, ist oft ‚cringy‘. Zum Beispiel die Tänze, die du manchmal machst“, sagt sie in dem Magazin zu Heidi Klum. Aber: „Du bist cool, wenn du selbstbewusst bist – was meistens der Fall ist. Und lustig. Aber ein paar von deinen Tänzen sind uncool und peinlich.“

Aufgedrehte Art von Mama Heidi Klum geerbt

Auch die aufgedrehte Art hat sie anscheinend von ihrer Mutter geerbt: „Bei den meisten anderen Jobs müsste ich meine verrückte Art unterdrücken, um einen ‚professionellen‘ Eindruck zu machen“, sagt Leni Klum der „Vogue“. „Als Model kann ich alles rauslassen und einfach so sein, wie ich bin. Der Job ist das perfekte Ventil für die ganze Energie, die ich in mir trage.“

Dass sie neben ihrem leiblichen Vater schon verschiedene „Papas“ hatte, scheint die 16-Jährige nicht sonderlich zu stören. Flavio Briatore trennte sich bereits während der Schwangerschaft von Heidi Klum. Der nächste Ehemann ihrer Mutter, Seal, adoptierte die zu dem Zeitpunkt fünfjährige Leni mit Einverständnis von Briatore.

Es folgten andere Partner – bis zur Hochzeit von Heidi Klum mit Tom Kaulitz. Und am Heiratsantrag war Heidis Tochter sogar beteiligt: „Er hat uns Kinder alle um Erlaubnis gebeten“, erzählt sie über Kaulitz. „Wir haben den beiden an Weihnachten Frühstück ans Bett gebracht, er nahm den Ring, und dann wurden wir alle richtig nervös, als Mama einen Moment gezögert hat.“ Doch schlussendlich hat sie „Ja“ gesagt. Und Leni Klum scheint sich bestens mit dem Mann an der Seite ihrer Mutter zu verstehen: Sie hat laut „Vogue“ sogar ein Freundschaftstattoo mit Tom und dessen Bruder Bill Kaulitz – drei Punkte an der Innenseite ihrer Finger.