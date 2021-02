Schwarzenegger-Sohn Joseph Baena träumt von Hollywood

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. „Ich bin in seine Fußstapfen getreten – indem ich mein eigenes Ding mache“: Er ist zwar Arnold Schwarzenegger wie aus dem Gesicht geschnitten, doch Joseph Baena will nicht ständig mit seinem berühmten Vater verglichen werden. Im Interview mit „Daily MailTV“ sagte der 23-Jährige: „Mein Dad ist meine große Inspiration, das stimmt. Aber ich versuche einfach wegzuhören, wenn der Vergleich kommt. Ich versuche mich einfach nur auf mich zu fokussieren.“ Die Vergleiche mit dem „Terminator“ heizt Baena in sozialen Medien allerdings oft selbst an - indem er die legendären Posen des damaligen Mr. Universums nachstellt.

Kaum zu glauben dabei: Der 1,82-Meter-Hüne war einst ein „kleiner dicker Junge“: „Ich war lange, lange übergewichtig. Bis ich dann in der 10. Klasse zum Schwimm-Team gekommen bin. Da bin ich plötzlich dünner, schneller, aber auch durch das Krafttraining muskulöser und stärker geworden. Seither ist Fitness ein wichtiger Teil meines Lebens.“ Der Student der Pepperdine Universität hat sich inzwischen in der „Gold’s Gym“ – dem „Wohnzimmer“ seines Vaters – die Statur eines angehenden Bodybuilders antrainiert. Baena: „Ich setze mich selbst unter Druck, nicht faul zu sein. Ich will in allem, was ich tue, Erfolg haben. Und ich stecke 100 Prozent da rein.“

Joseph Baena über Papa Arni: „Er hat so coole und witzige Filmsprüche“

Anzeige

Und so wie Arnold Schwarzenegger einst will auch sein Sohn den Hollywooderfolg. „Das war schon immer mein größter Traum.“ Baena nimmt seit vier Jahren Schauspielerunterricht bei einem Lehrer, der einst Jack Nicholson unterrichtet hat: „Seitdem ich angefangen habe, ist meine Leidenschaft für die Schauspielerei nur noch weiter gewachsen.“ Zurzeit steht der 23-Jährige in seinem ersten Film vor der Kamera: Er hat eine Rolle in der Science-Fiction-Komödie „The Chariot“, in der John Malkovich die Hauptrolle spielt, bekommen.

Anzeige

Baena, der eine sehr enge Beziehung zu seinem Vater hat, beneidet Schwarzenegger vor allem um eines: „Er hat so coole und witzige Filmsprüche. Die sind seit den 80ern und 90ern Teil der Popkultur geworden. Alle Actionhelden wie Stallone und Eastwood hatten welche. Ich würde auch gerne einen coolen Spruch prägen.“