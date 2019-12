Lena Meyer-Landrut zeigt sich traurig an Weihnachten - Fans rätseln warum

Anzeige

Eigentlich lief 2019 alles super für Sängerin Lena Meyer-Landrut. Ihr neues Album "Only Love, L" eroberte die deutschen Charts. Zudem war sie im November für einen Publikumsbambi nominiert. Trotzdem postete die Künstlerin zu Weihnachten ein schwarzweißes Foto von sich, auf dem sie mit geschlossenen Augen und erstem Gesichtsausdruck zu sehen ist. Dazu trägt sie eine schwarze Jacke mit Kapuze. Ihren Kommentar "Merry Xmas everyone" stattete sie noch mit zwei schwarzen Herzen aus. Das könnte für Trauer stehen.

Normalerweise posten Promis an den Weihnachtsfeiertagen fröhlich-bunte Schnappschüsse auf Instagram. Lena Meyer-Landrut hat sich für das Gegenteil entschieden. Ihre Fans rätseln, was dahinter stecken könnte. Ein User fragt besorgt: "Warum so traurig?" Eine Auflösung gibt es (bisher) noch nicht von der Hannoveranerin.

RND/kiel