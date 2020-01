Lena Meyer-Landrut: So schlimm beleidigt Bushido sie in seinem neuen Song

Anzeige

Anzeige

2020 gibt es auf musikalischer Ebene nichts Neues von Rapper Bushido. Noch immer setzte er auf holprige Endreime. Um wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, beleidigt er mal wieder Prominente. In seinem neuen Song "Okzident" beleidigt er Sängerin Lena Meyer-Landrut, indem er sich über ihren sportlich-schlanken Körper lustig macht. So reimt er: "Das ist CCN, spar dir deine Klagewörter. Du bist so wie Lena, eine Fo*** mit 'nem Knabenkörper." Das dazugehörige Video wurde bisher mehr als 1,4 Millionen mal angeschaut.

Bereits vor fünf Jahren hatte Bushido in seinem Song "Blei-Patronen" (2014) die Hannoveranerin attackiert. Damals reimte er: "Triff mich bei McDonald's, wenn ich Junk-Food bestelle. Für die Echo-Rede kriegt die Meyer-Landrut 'ne Schelle." Damit bezog er sich auf die Echo-Auszeichnung, die Lena 2013 für das beste Video national erhalten hatte, während Bushido mit seinem Video leer ausging.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/kiel