Lena Meyer-Landrut: So haben ihre Fans sie noch nie gesehen

Anzeige

Anzeige

Von einer komplett neuen Seite zeigt sich Lena Meyer-Landrut auf ihrem neuesten Instagram-Post. Normalerweise kennen ihre Fans die Hannoveranerin vor allem in knapper, sexy Kleidung. Doch nun posiert die Musikerin in einem schwarzen Schneeanzug.

Lena sitzt in schneebedeckter Landschaft auf einer Brücke, unter der ein Fluss talwärts fließt, und winkt strahlend in die Kamera. Dazu hat sie geschrieben: „Finde den Schneehasen.“ Ihre Fans mutmaßen nun, wo ihr Idol auf die Piste geht. Ein User vermutet, dass sie in Oberstdorf im bayerischen Oberallgäu ist. Ein anderer schlägt Südtirol in Italien vor. Noch hat Lena Meyer-Landrut nicht verraten, wo sie derzeit urlaubt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/kiel