Lena Meyer-Landrut löscht alle Posts bei Instagram

Anzeige

Anzeige

Popstar Lena Meyer-Landrut gibt ihren Fans Rätsel auf: Schon zuletzt war es um die 29-Jährige in den sozialen Medien ruhig geworden, jetzt hat sie alle Instagram-Posts gelöscht.

Ihr letzter regulärer Post war ein Neujahrsgruß an ihre 3,8 Millionen Follower: „Guten Morgen, 2021, ich bin gespannt, was du für uns bereithältst“, schrieb Lena Meyer-Landrut damals. Genau wie alle anderen Beiträge ist auch dieser Instagram-Post nicht mehr abrufbar. Online sind bei Instagram nur noch ihr Profilfoto und ihre IGTV-Beiträge, darunter auch der letzte vom Oktober 2020: Damals kündigte die Sängerin an, dass sie ihre „More Love“-Tour auf den Frühsommer 2022 verschieben muss.

Beiträge in anderen sozialen Medien hat Lena Meyer-Landrut offenbar nicht gelöscht – sehr aktiv war sie dort aber sowieso nicht mehr: Ihr letzter Facebook-Beitrag stammt vom März 2021, damals machte sie auf ein neues Poster in ihrem Online­shop aufmerksam. Bei Tiktok hatte sie im Juni 2020 das letzte Video gepostet, bei Twitter ist sie sogar seit 2019 nicht mehr aktiv.

Anzeige

Auch musikalisch ist es ruhig geworden um die ESC-Gewinnerin des Jahres 2010. Ihr bislang letztes Album „Only Love, L“ veröffentlichte Lena Meyer-Landrut im April 2019.