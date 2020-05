Lena Meyer-Landrut hat heute Geburtstag und wünscht sich Kinder

Anzeige

Zehn Jahre ist „Satellite“ nun schon wieder her. Als man das Lied zum ersten Mal im Radio hörte, wusste man, dass Deutschland den Eurovision Song Contest in Oslo so gut wie in der Tasche hatte. Und so kam es dann auch. Seitdem zählt Lena (Meyer-Landrut) zu den Legenden des Deutschpop. Heute feiert sie ihren 29. Geburtstag. Happy Birthday, Lena!

Einen Tag davor machte der Popstar eine Entdeckung: „Erstes graues Haar einen Tag vor meinem 29. Geburtstag“, schrieb sie bei Instagram. Im zugehörigen Video, in dem sie eine Gänseblümchenbrille trägt, hält sie das Corpus delicti mit ernstem Blick in die Kamera. Unverkennbar silbrige Farbgebung – ein Jahrzehnt Karriere im wiggeligen Popbiz hat allerdings bei anderen schon viel heftigere Tribute gezollt. Man kann vielleicht sagen, himmlische Kräfte haben ein wenig Stardust (Sternenstaub) aufs Haar der Hübschen gestreut.

3,4 Millionen Menschen folgen Lena bei Instagram, wo sie jetzt bei einer Online-Fragerunde Rede und Antwort stand. Im Grünen wolle sie später mal leben, auf einem Bauernhof mit Tieren. „Klar, natürlich wünsche ich mir auch Kinder!“, sagt sie dann noch. Schließlich habe sie mit den Kleinen von „The Voice Kids“ als Coach beste Erfahrungen gemacht.

Nach „Satellite“ hatte Lena Meyer-Landrut weitere Hits, wie etwa den zweiten ESC-Beitrag „Taken By A Stranger“ oder das hymnische „Stardust“. Im Vorjahr hatte sie das Album „Only Love, L“ veröffentlicht, das sehr persönliche Songs wie „Scared“, „Dear L“ „Stuck Inside“, „If I Wasn’t Your Daughter“ und „Skinny Bitch“ enthielt und mit dem die Künstlerin nach einer einjährigen Pause ein neues Kapitel ihrer Karriere begann.