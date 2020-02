Lena Meyer-Landrut bei der Berlinale 2020: So sexy zeigt sich der Star

Anzeige

In Berlin wurde am Donnerstagabend der rote Teppich ausgerollt, der Auftakt der Berlinale stand an. Klar, dass sich in der deutschen Film-Hauptstadt wieder die Promis tummelten - eine stahl allerdings allen mal wieder die Show: Pop-Star Lena Meyer-Landrut.

Die Sängerin zeigte sich auf dem roten Teppich nämlich in einem atemberaubenden Outfit: Das beigefarbene Oberteil war in der Mitte zusammegerafft und wurde nur von zwei dünnen, ebenfalls mit Steinen besetzten Spaghettiträgern gehalten. Unter und über dem Oberteil war viel nackte Haut zu sehen. Ihr langer schwarzer Rock reichte über den Bauchnaben und endet knapp über den Knöcheln. Klar, dass die “The Voice Kids”-Jurorin nicht nur die Blicke, sondern auch die Objektive vieler Kameras auf sich zog.

Lena Meyer-Landrut auf dem roten Teppich. © Quelle: imago images/Future Image

Zu den weiteren Stars auf dem roten Teppich gehörten Schauspielerinnen Iris Berben und Alexandra Maria Lara, Veronica Ferres und Tochter Lilly Krug, Meret Becker, Model Stefanie Giesinger und Hollywood-Star Sigourney Weaver.

Lena Meyer-Landrut: Erst im Kleid, später im Hoodie

Wie viel Arbeit in dem Outfit steckte, daran ließ Lena Meyer-Landrut ihre Fans übrigens in ihrer Instagram-Story teilhaben: Sie zeigte dort die Vorbereitung, verriet unter anderem, welchen Lipliner und welchen Lippenstift sie benutzte.

Dass ihr auch ganz lässige Outfits stehen, bewies Lena Meyer-Landrut am Freitag: In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich mit Hoodie und Wollmütze. Später standen weitere Termine am Rande der Berlinale auf dem Programm: ein Pressetag für eine bekannte Kosmetikmarke.

