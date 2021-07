Lena Meyer-Landrut bedankt sich für 4 Millionen Follower bei Instagram

Anzeige

„4 mio mal danke, mit 4 mio Küsschen. Wir sind jetzt 4 mio“, mit diesen Worten bedankt sich Sängerin Lena Meyer-Landrut bei ihren Fans für 4 Millionen Followerinnen und Follower bei Instagram. Dazu postet die 30-Jährige ein Foto von sich, das sie im lässigen Look zeigt.

Allein in den ersten 40 Minuten nach Veröffentlichung des Bildes sammelte Lena mit ihrem Post mehr als 50.000 Likes.

Ihre Fans hatten in den vergangenen Monaten auf ein Social-Media-Comeback der ESC-Siegerin des Jahres 2010 gewartet, nachdem es über einen längeren Zeitraum sehr still um die Sängerin geworden war. Im Mai löschte sie dann plötzlich alle Posts bei Instagram – was sich kurz darauf aber als Promoaktion für ihr neues Album herausstellen sollte.