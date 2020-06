Lena Gercke zeigt sich mit Babybauch auf Instagram - im Mini-Kleid

Anzeige

Lena Gercke gibt ihren 2,6 Millionen Followern regelmäßig Einblicke in ihre erste Schangerschaft. Auf Instagram postete sie ein Bild mit der großen Babykugel.

Inzwischen ist die ehemalige “Germanys next Topmodel”-Gewinnerin nicht nur als Model, sondern auch als Mode-Designerin tätig. Mit ihrer Linie LeGer macht die Blondine ihre Leidenschaft zum Beruf. Apropos Mode: die wird bei dem Model die nächste Zeit wohl etwas größer ausfallen müssen - der Babybauch wird nämlich immer riesiger.

Kurzes Kleid mit Leopardenmuster

Auf dem Instagram-Foto zeigt sich Lena Gercke in einem Kleid mit Leopardenmuster. Ihr Babybauch kommt gut zur Geltung, doch das Kleid ist durch die Wölbung des Bauches natürlich recht kurz geworden. “How did this dress get so short?”, albert sie herum.

Im April 2019 gaben Lena Gercke und Dustin Schöne ihre Beziehung bekannt. Im Januar 2020 folgte dann die nächste schöne Nachricht - das Paar erwartet gemeinsamen Nachwuchs. Ihren Moderatorinnen-Job bei “The Voice of Germany” will sie nach der Geburt und einer kleinen Babypause aufgreifen.