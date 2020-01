Anzeige

Vor Kurzem wurde bereits gemutmaßt, dass Lena Gercke schwanger sein könnte. Nun hat die 31-Jährige das Gerücht bestätigt: Auf Instagram postet sie ein Bild von sich mit deutlichem Babybauch sowie ein zweites Bild von sich mit ihrem Freund, dem Regisseur Dustin Schöne (33). Dazu schreibt sie „1+1=3“.

Ihre Fans freuen sich mit ihr – und gratulieren in den Kommentaren zahlreich. Wie weit sie bereits in ihrer Schwangerschaft ist, hat Lena Gercke noch nicht mitgeteilt.

Im April vergangenen Jahres gaben Gercke und Schöne ihre Beziehung bekannt, vorab sollen sie sie schon eine Weile zusammen gewesen sein. Nun besiegeln sie ihre Liebe mit einem gemeinsamen Baby. Auch Schöne postete das Bild seiner Liebsten sowie das Pärchenfoto auf Instagram und schrieb dazu: "You and me = 3".

Als Lena Gercke vor etwa zwei Wochen ein Bild von sich im Bikini im Pool gepostet hatte, wurde schon über eine Schwangerschaft gemunkelt - dabei sah man nicht mal ihren Bauch. Doch viele Fans befanden, dass Lena Gerckes Brüste größer aus sonst aussahen - und das Model stritt in den Kommentaren ab, sich einer Brust-OP unterzogen zu haben. Nun kennen die Fans den Grund dafür.

RND/hsc