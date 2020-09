Leiche vor Kensington Palast gefunden

Anzeige

In einem See vor dem Kensington Palast, in dem unter anderem Prinz William und seine Kate mit ihren Kindern leben, wurde offenbar eine Leiche gefunden, wie die britische “The Sun” meldet. Demnach wurde der leblose Körper einer Frau bereits letzten Samstag aus dem runden Teich gezogen.

Es ist nicht bekannt, welche Royals zu Hause waren, als die Leiche geborgen wurde. Zunächst hatte man geglaubt, dass die Tote Endellion Lycett Green, die Enkelin des berühmten Dichters Sir John Betjeman, sei und hatte fälschlicherweise ihre Familie benachrichtigt. Zu diesem Zeitpunkt galt die 51-Jährige seit einer Woche als vermisst.

Mittlerweile Endellion Lycett Green allerdings wieder in den Kreis ihrer Familie zurückgekehrt. Ein Polizeisprecher sagte “The Sun”, dass die Ermittlungen zur Feststellung der Identität der Verstorbenen noch nicht abgeschlossen seien.