“Leben hat wieder Sinn”: Melanie Müller geht nach Corona-Lockerungen sofort ins Tattoostudio

Leipzig. Nur wenige Tage, nachdem die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft getreten sind, sorgt Schlagersängerin Melanie Müller für Aufsehen. Ein Instagram-Bild zeigt die 31-Jährige, wie sie sich ein neues Tattoo auf den Oberschenkel stechen lässt. “Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn”, schreibt sie mit einem Lach-Emoji. Dafür hagelt es Kritik von ihren Followern.

Melanie Müller: Kritik von Followern

Viele User kritisieren, dass sie mit ihrer Aktion kein Vorbild sei und verurteilen die Bildunterschrift. “Schon sehr arm, wenn das Leben nur einen Sinn hat, wenn man sich wieder ein Tattoo machen lassen kann”, schreibt einer ihrer Follower. Manch andere fragen sich, warum Melanie Müller sich überhaupt ein Tattoo leistet. “Dachte, ihr geht es finanziell nicht gut.” Ein anderer User verteidigt Müller aber auch: “Witzig, wie hier manche jedes Wort auf die Goldwaage legen."

Die Dschungelkönigin von 2014 sprach kürzlich erst von finanziellen Problemen. In einem Interview der Nachrichtenagentur spot on news erzählte sie, dass sie in diesen Sommer nicht mehr mit der Ballermann-Saison rechnet. Mallorca-Auftritte waren “meine komplette Einnahmequelle im Sommer”, erklärte Müller. Und auch ihre beiden Grillbuden auf der Insel sind derzeit geschlossen. “Das ist meine Existenz”, sagte sie. “Da macht man sich schon Sorgen.”

RND/nis