Laura Müller und Michael Wendler: Keine Hochzeit in Deutschland

Bislang hat Michael Wendler seiner Freundin Laura noch nicht mal einen Antrag gemacht, doch trotzdem ist klar: Das Paar möchte bald heiraten. Erst kürzlich hat der Schlagersänger die Scheidung von Ex-Frau Claudia hinter sich gebracht. Bislang scheiterte es nur an dem nötigen Kleingeld des Wendlers – er konnte sich nach eigenen Angaben noch keinen Verlobungsring leisten.

Alles egal – Pläne für die Hochzeit werden trotzdem geschmiedet. In der RTL-Sendung “Ostern mit Dir – Wir bleiben zusammen!” erzählte das Paar, wie man heiraten möchte. Wendler sagte dort: “Es wird nicht allzu groß. Ich sage immer: Was nützt mir eine Turnhalle voller Menschen, die mich vielleicht doch nicht mögen? Dann lieber schon mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind.” Seine Laura ergänzt: “Wir haben uns entschieden, es kleiner zu halten. Wir wollen in Amerika heiraten und haben uns da gezielt die Menschen ausgesucht, die wir an so einem besonderen Tag an unserer Seite haben wollen.”

Das Datum für die Hochzeit nannte das Paar nicht, nur so viel: “Es dauert noch ein bisschen. Die ersten kleinen Planungen laufen aber schon.”

RND/lob

