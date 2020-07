Laura Müller hat Geburtstag (20): Der Wendler lässt den Currywurst-Truck vorfahren

Anzeige

Anzeige

Eine ganz besondere, deutsch angehauchte Überraschung hat Michael Wendler (48) seiner Ehefrau Laura Müller zum 20. Geburtstag gemacht: Der Schlagerstar ließ am gemeinsamen Haus in Florida den Currywurst-Truck vorfahren - Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen.

Die deftige Überraschung dokumentierte der Wendler in seiner Instagram-Story: „Ein kleines Geburstagsgeschenk für die Laura: Ich hab ihr mal den Currywurst-Truck bestellt, und zwar zu uns nach Hause“, erzählt der Schlagerstar in einem Video, das Laura an besagtem Fast-Food-Fahrzeug zeigt.

Der Wendler ließ pinke Herzen regnen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zuvor hatte der 48-Jährige bereits in einer Instagram Story ein Bild seiner Liebsten gepostet und dazu geschrieben: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.“ Auf das Foto ließ er viele pinke Herzen regnen.

Anzeige

Nach ihrem Geburtstag sollte eigentlich ein weiteres Highlight im Leben der 20-Jährigen folgen: Die kirchliche Trauung des seit 19. Juni verheirateten Paares sollte vor laufenden Kameras am 2. August in Las Vegas gefeiert werden. Das musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch auf den Herbst verschoben werden.