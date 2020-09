Laura Müller hat auch einen “kleinen Job” bei “DSDS”

Anzeige

Dass Michael Wendler “DSDS”-Juror wird, hat für viel Aufsehen gesorgt. Und offenbar wird er nicht ohne die Frau an seiner Seite in der Castingshow zu sehen sein. Denn: Laura Müller (20) hat nun in ihrer Instagram-Story verraten, dass auch sie bei “DSDS” “einen kleinen Job” haben wird.

“Jetzt ist es nicht mehr lange, die Dreharbeiten für ‘DSDS’ starten in Kürze. Ich wünsche nicht nur allen Kandidaten, die kommen werden – ich werde die auch bald sehen – viel Spaß, viel Glück”, sagt sie in dem Clip. “Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, auf das ganze Team, auf Dieter Bohlen vor allem natürlich.”

Laura Müller freut sich auf ihre Aufgabe

Sie sage nicht ohne Grund “Wir”: “Ich habe auch eine kleine Aufgabe dieses Jahr bei ‘DSDS’. Was ich mache, verrate ich euch in den nächsten Tagen.” Sie fühle sich jedenfalls sehr geehrt und freue sich darauf.