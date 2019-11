Laura entfacht mit Liebeserklärung an Michael Wendler erneut Diskussion

Anzeige

Anzeige

Seit nun schon einem Jahr turteln sich Schlagersänger Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Laura durch Realityshows und soziale Medien. Wohl kaum einer ihrer Kritiker hätte gedacht, dass das Glück der beiden Verliebten so lange halten wird. Bei Instagram postete die 19-Jährige – mal wieder – eine öffentliche Liebeserklärung an den Mann ihres Herzens, ihren „Traummann“.

„Schon über ein Jahr teilen wir uns ein gemeinsames Leben und ich liebe es! Du bist mein Leben und der Mann meines Herzens, mein Traummann“, schreibt Laura Müller zu einem Pärchenfoto. Beide strahlen darauf in die Kamera, Laura hat ihrem Michael zärtlich eine Hand in den Nacken gelegt, die andere schmiegt sich an sein Kinn. „Ich liebe deine humorvolle Art und dein liebevolles Lächeln, deine strahlenden Augen, die mich groß anschauen. Kurz: Mit dir an meiner Seite ist alles schön und es wird alles noch viel schöner.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Michael Wendler postet öffentlich Liebeserklärung

Auch der Schlagersänger teilt bei Instagram sein Glück mit seinen Fans. „Ich bin dankbar, meine Prinzessin gefunden zu haben. Ich liebe Dich“, schreibt er und fügt ein paar Herzchen-Smileys hinzu.

Während sich viele Fans über das Liebesglück der beiden freuen, finden sich unter den Kommentaren auch einige böse Kommentare. Einer stellt provokant die Frage: „Würdest du ihn lieben, auch wenn er nicht das ganze Geld hätte???“ Auch andere User glauben, dass es nicht um Gefühle, sondern um Geld geht: „Sie fährt voll auf das Geld von ihm ab“, „Ein bisschen Geld und ein wenig Bekanntheitsgrad nicht vergessen“.

Anzeige

Der Wendler und seine Laura lassen sich davon offensichtlich nicht irritieren.

RND/mat