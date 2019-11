“Laughing Hearts”: Promi-Auflauf bei Charity-Gala

Anzeige

Anzeige

Berlin. Am Samstagabend fand im Berliner "Grand Hyatt"-Hotel die bereits 11. "Laughing Hearts"-Charity-Gala statt. Der Verein wurde 2009 gegründet und setzt sich seitdem aktiv für Berliner Heimkinder ein. Die Charity-Gala, die charmant-witzig von Janin Ullmann und Patrice Bouédibéla moderiert wurde, lockte viele Promis an.

Unter anderem gesichtet: Model Sarah Knappik, Influencerin Enisa Bukvic, "Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl sowie die Schauspieler Janina Fautz ("Der Bergdoktor"), Christine Neubauer, Manuel Cortez, Mark Keller und Raúl Richter. Sie alle kamen, um sich für sozial benachteiligte Kinder zu engagieren.

Dazu gab es jede Menge musikalische Einlagen wie von Sänger Sasha ("This is my time"), der mehrere seiner größten Hits performte. Ebenfalls für gute Stimmung sorgten Ex-Spandau Ballet-Frontmann Tony Hadley sowie die Kultcombo Boney M. feat. Liz Mitchell.

Weiterlesen nach der Anzeige