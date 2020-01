Lars Eidinger posiert mit 550-Euro Tasche vor Obdachlosen - und erntet Shitstorm

Anzeige

Diese Fotos gingen ordentlich nach hinten los: Schauspieler Lars Eidinger hat für Designer Philipp Bree eine Luxus-Handtasche entworfen. Das 550 Euro teure Teil, dass es nur 250 Mal zu kaufen gibt, ähnelt optisch einer Aldi-Tüte. Soweit, so gut.

Naaa wie viele von euch hatten im Abi auch ne super Mottowoche,z.B. zum Motto „Penner und Hartz 4“?? Ich schäme mich jedenfalls immer noch dafür.



Lars #Eidinger mit 44: pic.twitter.com/CVJJZJFcnO — Lisa Frerichs (@fraufrerichs) January 19, 2020

Doch die Art und Weise, wie der Schauspieler die Tasche für Fotos in Szene setzt - das stößt im Netz vielen böse auf. Eidinger posiert dabei zum Beispiel mit der Tüte in der Hand vor schlafenden Obdachlosen. So kommentiert die Nutzergemeinde die Bilder unter anderem "Schön ist auch, dass DJ Lars Eidinger genau weiß, was wir Priviligierte brauchen: sozialer Notstand abkulten, hochjazzen und sich für die Bewerbung einer 550-Euro Tasche vor Schlafplätzen von Obdachlosen ablichten lassen. Leute, jetzt wird gelebt!"

In Berlin sind tausende von Menschen obdachlos und müssen zuweilen bei Minusgraden in der Kälte schlafen. Lars Eidinger hat nichts besseres zu tun als ein Fotoshooting vor dem Schlafsack eines Obdachlosen zu veranstalten und mit seinem "Tasche design" Armut zu ästhetisieren. — Nhi Le (@nhile_de) January 18, 2020

Ein anderer schreibt: "Schade. Lars Eidinger ist in die Competition eingestiegen, welcher Berliner Schauspieler die wenigsten Latten am Zaun hat." Wiederum ein anderer User sieht die Aktion differenzierte4r: "Können wir bitte festhalten, dass es total legitim ist, so eine Tasche zu designen und 550 Euro zu verlangen. Nur das inszenierte Foto geht natürlich gar nicht."

Und Eidinger selbst? Der zeigte am Sonntagmorgen in seiner Instagramstory nur Videos von einem Auftritt als DJ und postete ein Foto von seinem Hotelbett.

RND/lob