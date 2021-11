Lana Wood: Kirk Douglas missbrauchte meine Schwester Natalie

Anzeige

Anzeige

New York. Es ist eines der dunkelsten Gerüchte Hollywoods, zu dem jetzt nach mehr als 60 Jahren neue Details ans Licht kommen: In ihren Memoiren schildert die Schauspielerin Lana Wood ihre Erinnerungen an eine Begegnung von Kirk Douglas mit ihrer Schwester Natalie Wood im Jahr 1955, bei der der doppelt so alte Hollywood-Superstar sexuell gewalttätig geworden sein soll.

Beide, Douglas und Natalie Wood, sind verstorben. Lana Wood war damals acht Jahre alt, und ihre Mutter und Schwester bemühten sich, den Vorfall vor ihr zu verbergen, schreibt sie in ihren Memoiren „Little Sister“. Erst als Erwachsene habe Natalie mit ihr darüber gesprochen, wie sie in die Hotelsuite von Douglas geleitet worden sei. „Und ... ah, er hat mir wehgetan“, zitiert sie ihre Schwester, die damals 17 Jahre alt war.

Wood kam 1981 auf ungeklärte Weise ums Leben

Natalie Wood kam auf bis heute ungeklärte Weise 1981 ums Leben, Douglas starb im vergangenen Jahr im Alter von 103 Jahren. Sein Sohn Michael Douglas erklärte zu Lana Woods Vorwürfen: „Mögen sie beide in Frieden ruhen.“

Anzeige

Lana Wood, inzwischen 75 Jahre alt, schreibt, dass ihre Schwester ihr damals das Versprechen abnahm, nicht über den Vorfall mit Douglas zu sprechen, über den sie gesagt habe: „Es war wie eine Erfahrung außerhalb des Körpers. Ich war verängstigt, ich war konfus.“

Das Treffen mit Douglas war von der Mutter, Maria Zakharenko, arrangiert worden, schreibt Lana Wood. Die habe gedacht, dass sich „viele Türen für sie (Natalie) öffnen könnten, wenn es für sie nur ein Nicken seines berühmten, attraktiven Kopfes geben würde.“ Die Mutter habe Natalie zum Hotel gefahren, sie habe mit ihrer Mutter in dem Wagen gewartet.

Anzeige

„Etwas Schlimmes war meiner Schwester passiert“

„Ich erinnere mich, dass Natalie besonders schön aussah, als Mom sie am Eingang des Cateau Marmont absetzte“, schreibt Lana Wood. „Es schien eine lange Zeit vergangen zu sein, als Natalie ins Auto zurückkam und mich damit weckte, indem sie die Tür zuschlug. Sie sah schrecklich aus. Sei war völlig zerzaust und außer sich, und sie und Mom begannen, miteinander eindringlich zu flüstern.“ Sie habe nicht verstehen können, was die beiden sagten. „Etwas Schlimmes war meiner Schwester passiert, und was immer es war, ich war anscheinend zu jung, um eingeweiht zu werden.“

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der Rat der Mutter an Natalie: „Schluck es runter“, schreibt Lana Wood weiter und legt damit nahe, dass Mutter und Schwester einig gewesen wären, dass es Natalie Woods Karriere ruiniert hätte, wenn sie damit an die Öffentlichkeit gegangen wären.

Im Großteil des Buchs geht es allerdings um den mysteriösen Tod Natalie Woods bei einem Jachtausflug. Ihre Leiche wurde 1981 vor der kalifornischen Insel Catalina gefunden. Die Behörden gingen zunächst von einem Unfall aus, doch das änderte sich, als mehr Details bekannt wurden und Zeugen hervortraten. Woods Mann Robert Wagner wurde als mutmaßlicher Verdächtiger genannt, Lana Wood macht ihn in ihrem Buch für den Tod ihrer Schwester verantwortlich.

Nach Douglas‘ Tod trendete Natalie Woods Name auf Twitter

Anzeige

Die Geschichte um Kirk Douglas hat sich über Jahrzehnte im Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit gehalten: Nach dem Tod des Schauspielers 2020 trendete Natalie Woods Name auf Twitter. Lana Wood erklärt, es habe sich mittlerweile so viel verändert, dass sie sich nicht mehr an das ihrer Schwester gegebene Versprechen gebunden fühle.

Douglas, berühmt geworden mit Filmen wie „Spartacus“ und „Stadt der Illusionen“ war als Frauenheld berüchtigt und als untreuer Ehemann bekannt, wie er selbst auch zugab. Die Freundin und Schauspielerin Neile Adams sagte 2016 - ein Jahr vor der „MeToo“-Bewegung: „Du konntest nicht neben ihm sitzen, ohne dass seine Hand dein Bein hinaufkroch.“ In seinen Memoiren „The Ragman's Son“ von 1988 („Wege zum Ruhm. Erinnerungen“), beschrieb er eine Begegnung mit Natalie Wood so: Er sei eines Abends spät nach Hause gekommen und habe an einer roten Ampel warten müssen. Die Tür im Wagen vor ihm sei geöffnet worden und „ein hübsches kleines Mädchen in einer Wildlederjacke sei herausgesprungen und zu ihm gelaufen. „Oh, Herr Douglas, würden Sie bitte meine Jacke signieren?“, habe sie gefragt. „Als ich dem nachkam, kam die Frau, die am Lenkrad war, hinzu und stellte sie vor: „"Das ist meine Tochter. Sie ist auch beim Film, ihr Name ist Natalie Wood." Das war das erste Mal, dass ich Natalie sah. Ich sah sie danach noch oft, bevor sie bei diesem grausamen Unfall starb.“