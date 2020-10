Lana de Rey trägt Gesichtsmaske aus Netz - und erntet Kritik von Fans

Anzeige

Sängerin Lana Del Rey (35) wird von ihren eigenen Fans kritisiert: Die Sängerin war am Freitag in Los Angeles in einem Buchladen zu einer Autogrammstunde erschienen - mit einer Gesichtsmaske aus Netz, also mit kleinen Löchern darin. Del Reys Schwester Caroline Grant nahm das Ganze auf Video auf und stellte es auf Instagram, wo viele sich entrüstet zeigen. Kommentare wie “Unverantwortlich, wie du das Leben deiner Fans riskierst” oder “Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?” stehen unter dem Post. “Ich liebe dich, Schwester, aber bitte trage eine richtige Maske. Du bist so ein schlechtes Vorbild”, schreibt ein anderer Fan.

Und auch an die Abstandsregeln wurde sich bei der Autogrammstunde offenbar nicht strikt gehalten. Die 35-Jährige signierte ihr neues Gedichtebuch “Violet Bent Backwards Over The Grass” - und posierte dafür auch ohne Abstand mit ihren Fans für Selfies.