Ex-Teeniestar LaFee: „Die Musikbranche hat mich damals fallen gelassen“

In der ARD-Show von Florian Silbereisen feierten am Samstagabend nicht nur die No Angels ihr Comeback: Auch den ehemaligen Teeniestar LaFee (30, „Virus“) sahen viele Fans von früher erstmals wieder auf der (Fernseh-)Bühne. Die 30-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, sang den Madonna-Welthit „Material Girl“ auf Deutsch. In der „Bild“-Zeitung sprach sie anschließend über ihren musikalischen Absturz, der mit 18 Jahren begann. „Die Musikbranche hat mich damals fallen gelassen. Das fühlte sich an wie Liebesentzug. Und wenn ich meine Familie nicht gehabt hätte, wäre ich daran zerbrochen.“

2006 stürmte LaFee mit erst 15 Jahren die Charts. Ihr Ohrwurm „Virus“ wurde zum Hit, das Debüt-Album „LaFee“ mit Dreifach-Gold und der Nachfolger „Jetzt erst Recht“ mit Platin ausgezeichnet. Auf ihre Vergangenheit angesprochen, sagte LaFee der Zeitung: „Ich hatte schöne, aber auch schwere Zeiten. Auf dem Gipfel meines Erfolges dachte ich, er würde immer so weiter gehen. Mein berufliches Umfeld hat mich damals nur leider nicht darauf vorbereitet, dass auch mal eine Zeit kommen wird, wo ich nicht mehr die Nummer 1 bin.“

Ihre Eltern seien damals ihr große Stütze gewesen und das seien sie auch noch heute - sie seien es auch gewesen, die sie zum Comeback ermutigten. LaFee zu „Bild“: „Ich telefoniere jeden Morgen als Erstes mit meiner Mama.“