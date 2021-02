Lady Gagas Hundesitter angeschossen, ihre Bulldoggen entführt

Anzeige

Rom/Los Angeles. Während eines überraschenden Rom-Besuchs von Popstar Lady Gaga hat sich in ihrer US-Heimat ein Drama um ihre Hunde ereignet. Ein für Spaziergänge mit ihren Hunden angestellter Mann sei in West Hollywood angeschossen und die beiden Französischen Bulldoggen Gustav und Koji gestohlen worden, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf das Management der Sängerin und die Polizei. Der dritten Bulldogge, Miss Asia, gelang es, den Räubern zu entkommen.

Der Hundesitter ist in stabilem Zustand

Das Verbrechen ereignete sich am Mittwoch um 22 Uhr abends (Ortszeit). Der 30-jährige Ryan Fischer, auf den vier Schüsse abgegeben worden seien, wie US-Medien berichteten, sei in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, der Vorfall werde von der Polizei untersucht. Lady Gaga biete 500.000 Dollar (etwa 410.000 Euro) Belohnung für Informationen über den Aufenthaltsort ihrer Hunde.

Unklar ist, ob speziell Gagas Hunde gekidnappt werden sollten. Generell sind Französische Bulldoggen in Kalifornien heiß begehrt und können Erlöse zwischen 3000 und 10.000 Dollar bringen. Die Polizei von Los Angeles sucht nach einem Einzeltäter, der in einem weißen Fahrzeug vom Tatort geflüchtet sei. Miss Asia sei zunächst zum Hauptquartier der Polizei in Hollywood gebracht worden, dort wurde sie von einem der Bodyguards von Lady Gaga in Empfang genommen.

Lady Gaga ist zurzeit angeblich zu Dreharbeiten für Ridley Scotts Film „Gucci“ in der italienischen Hauptstadt. Der Pop-Superstar aus New York hatte zuletzt in „A Star Is Born“ unter Regie von Bradley Cooper in der Hauptrolle vor der Kamera gestanden. Gerüchteweise spielt Lady Gaga auch in David Leitchs Actionfilm „Bullet Train“ (mit Brad Pitt, Sandra Bullock und Aaron Taylor-Johnson) mit, der gerade gedreht wird.