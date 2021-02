Nach Entführung: Lady Gagas Hunde „Koji“ und „Gustav“ sind wieder da

Eine Französische Bulldogge steht zwischen den Medienvertretern in der Nähe eines Gebietes an der North Sierra Bonita Avenue, wo ein Hundeausführer angeschossen und zwei Französischen Bulldoggen der Sängerin Lady Gaga gestohlen wurden. Der Straßenraub ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend, als der Mann drei Französische Bulldoggen der Sängerin in Hollywood spazieren führte. Die Tatverdächtigen seien aus einem Auto gesprungen und hätten mit Waffengewalt die Herausgabe der Hunde gefordert. © Quelle: Chris Pizzello/AP/dpa