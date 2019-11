Lady Gaga: Nach der Vergewaltigung wurde ich zur Ritzerin

Anzeige

Vor fünf Jahren enthüllte sie zum ersten Mal, dass sie mit 19 vergewaltigt wurde. In einem Interview mit dem Magazin “Elle” verrät Lady Gaga jetzt, dass sie nach dem traumatischen Ereignis einen Nervenzusammenbruch erlitten und sich danach immer wieder selbst verletzt hatte.

Laut der 33-Jährigen wurde sie nach der Vergewaltigung in die Notaufnahme gebracht: "Dort kam dann ein Psychiater zu mir. Ich habe nur geschrien ‚Kann ich keinen richtigen Arzt bekommen?‘ Ich habe nicht verstanden, was mit mir los war. Mein ganzer Körper war taub und ich habe einen psychotischen Anfall erlitten. Mein Verstand war wie von meinem Körper getrennt."

Die Sängerin musste mit Antipsychose-Medikamenten behandelt werden. Durch das Trauma entwickelte sie ein posttraumatisches Stresssyndrom: "Ich habe mich immer wieder so gefühlt wie nach dem Moment, nachdem ich nach monatelangen, wiederholten Vergewaltigungen einfach auf die Straße geworfen wurde."

"Ich bin glücklich, dass ich mich schon lange nicht mehr selbst verletzt habe"

Ein weiteres Symptom des Traumas war ihr Verlangen, sich selbst wehtun zu wollen: "Ich war lange eine Ritzerin und habe mich selbst geschnitten. Ich wollte den Menschen einfach nur zeigen, dass ich unter Schmerzen litt, aber nicht darüber reden."

Inzwischen hat Lady Gaga ihre Selbstverstümmlungs-Anwandlungen im Griff. Mithilfe der Dialektischen Verhaltenstherapie DBT, die oft im Rahmen der Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Einsatz kommt. Gagas Rezept gegen das Ritzen ist ganz simple und effektiv: "Immer wenn ich das Verlangen verspürte, habe ich meine Hände in Eiswasser gelegt. Das hat mein Nervensystem geschockt und mich zurück in die Realität gebracht. Ich bin so glücklich, dass ich mich schon lange nicht mehr selbst verletzt habe."

RND/sin