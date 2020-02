Lady Gaga macht Liebesglück offiziell: Instagram-Foto mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Anzeige

Am Super-Bowl-Wochenende hatte sich Lady Gaga erstmals mit ihrem neuen Freund Michael Polansky in der Öffentlichkeit gezeigt, jetzt lässt die Sängerin auch ihre fast 40 Millionen Instagram-Follower ganz offiziell an ihrem Liebesglück teilhaben: In dem sozialen Netzwerk postete sie ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit dem Geschäftsmann zeigt.

Zu dem Foto, aufgenommen auf einem Boot, schreibt Lady Gaga: "Wir hatten so viel Spaß in Miami. Ganz viel Liebe für meine kleinen Monster und Fans, ihr seid die Besten!"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Lady Gaga und Michael Polansky wurden am Wochenende zunächst küssend auf einem Balkon in Miami gesichtet, am Samstag begleitete der Unternehmer die Musikerin auch zu ihrem Pre-Super-Bowl-Konzert im "Meridian at Island Gardens" in Miami. Dort soll sich Polansky gemeinsam mit Gagas Mutter, Cynthia Germanotta (65), das Konzert seiner neuen Freundin angesehen haben, wie "Page Six", das Promi-Portal der "New York Post", berichtete. Am Sonntag besuchten Gaga und Polansky dann den Super Bowl in Miami und verließen anschließend Arm in Arm gemeinsam das Stadion.

Anzeige

RND/seb