Kritik nach Autokonzert mit Melanie Müller: Selfies und tanzende Fans

Greifswald. Der Sinn eines Autokonzerts in Corona-Zeiten ist es eigentlich, trotz Kontaktverbot im geschützten Raum - also dem eigenen Auto - zu feiern, die Musik wird über das Autoradio übertragen. Doch bei einem Auftritt von Ballermann-Star Melanie Müller in Greifswald lief das anders ab, wie die “Ostsee-Zeitung” (OZ) berichtet. Fotos in den sozialen Medien zeigen, wie Fans aus ihren Autos steigen oder im offenen Cabrio feiern und tanzen. Außerdem macht ein Selfie die Runde: Melanie Müller, mit einem Nasen-Mund-Schutz um den Hals hängend, Arm in arm zwischen zwei Fans - die ebenfalls keinerlei Schutzmaske tragen.

Der Veranstalter sieht die Kritik nicht gerechtfertigt. Gegenüber der OZ sagte Veranstalter André Hellmich, es habe keine Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben. Der Sicherheitsabstand sei nämlich entscheiden und der habe zwischen den Autos zwei Meter betragen. Aussteigen an sich sei also kein Problem, sein Personal habe darauf geachtet, dass sich die Menschen nicht zu nahe kamen. Wie das Selfie aber zu erklären ist, darauf hat Hellmich keine Antwort.