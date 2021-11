Kristen Stewart gibt Verlobung mit ihrer Freundin bekannt

Anzeige

Los Angeles. US-Schauspielerin Kristen Stewart (31) hat in einer Radio-Talkshow ihre Verlobung mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer bekanntgegeben. „Wir werden heiraten“, sagte der „Twilight“-Star am Dienstag in der „Howard Stern Show“, wie zahlreiche US-Medien übereinstimmend berichteten.

Meyer habe zu ihrer großen Freude um ihre Hand angehalten. Über die Hochzeitspläne sagte Stewart laut „USA Today“, dass sie ganz entspannt in Los Angeles feiern wollten. Die beiden Frauen hatten sich bei Dreharbeiten kennengelernt. Im Sommer 2019 zeigten sie sich erstmals öffentlich als Paar.

Stewart, die als 18-Jährige nach ihrem „Twilight“-Erfolg plötzlich im Rampenlicht stand, war mehrere Jahre mit ihrem britischen Schauspielkollegen Robert Pattinson liiert. Zuletzt drehte sie den Film „Spencer“ - unter der Regie von Pablo Larrain („Jackie“) stellt sie darin Prinzessin Diana dar.